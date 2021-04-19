2 kişiyi öldürüp yıllarca kaçtı! Katil 21 yıl sonra yakalandı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir parkta, cinayet suçundan aranan bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

GERÇEK ADINI SAKLAMIŞ

Parkta kontrol yapan polis, isminin N.A. olduğunu söyleyen ve kimliğini ibraz edemeyen kişiyi gözaltına aldı. Tedirgin davranışlar sergileyen şüphelinin, bir yakınının ismini beyan ettiği, gerçek adının Z.A. (65) olduğu tespit edildi.

21 YILDIR ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin 2000 yılında Esenyurt'ta 2 kişinin tabancayla öldürülmesi suçundan 21 yıldır aranan fail olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.