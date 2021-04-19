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Giriş Tarihi: 19.4.2021

’da 18 bin göçmen çocuk kayboldu

Avrupa’da 18 bin göçmen çocuk kayboldu

basınına göre son 3 yıl içinde ’ya ulaşan refakatsiz çocuklardan 18 bin 252’sinin akıbiti bilinmiyor

Avrupa'ya giden düzensiz göçmenlerden son 3 yılda 18 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği bildirildi. Belçika gazeteleri De Standaard ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2018 itibaren yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya gelen çocuk yaştaki 18 bin 292 kişiden haber alınamıyor. Bu çocukların organize suç örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor. Son bir yılda Kovid-19 salgını nedeniyle göçün azaldığı, bu nedenle kaybolan çocuk sayısının da önceki yıllara göre düştüğü ifade edildi.
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Avrupa’da 18 bin göçmen çocuk kayboldu
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