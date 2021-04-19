Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Batının tercih ettiği 'Johnson and Johnson' kovid aşısında son dakika: Durduruldu!
Giriş Tarihi: 19.4.2021 08:01

Batının tercih ettiği '' kovid aşısında son dakika: Durduruldu!

Yalçın ÇAKIR
Batının tercih ettiği 'Johnson and Johnson' kovid aşısında son dakika: Durduruldu!

, gibi birçok ülkde ABD'li ilaç şirketi 'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu. İşte batıda tartışılan aşıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri

Son dakika haberi: Amerikalı ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği koroinavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Avrupa ülkelerinin başta sıkça tercih ettiği aşıdan şimdi köşe bucak kaçışlar başladı. İşte ayrıntılar:

HOLLANDA DURDURDU: KAN PIHTILAŞTIRIYOR

Hollanda, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımını, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurdu.

ABD'DE DENEYLERİ SÜRÜYOR

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, aşı ile ilgili ABD'de deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin firmadan geldiğini belirtti. Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde" dedi.

AVUSTRALYA: ARTIK SATIN ALMAYACAĞIZ

Avustralya'da yetkililer, ulusal aşılama programı kapsamında, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın geliştirdiği, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının satın alınmayacağını duyurdu.

DİĞER SORUNLU AŞI İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Sözcüsü Greg Hunt, yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson aşısının, ülkede 50 yaş altı kullanımı yasaklanan AstraZeneca aşısı ile benzer olduğu gerekçesiyle satın alınmayacağını belirtti.

"50 YAŞ ALTINDAKİLERE YAPMIYORUZ" DEDİLER

Yetkililer, 8 Nisan'da, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle 50 yaş altındakilere yapılmayacağını bildirmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batının tercih ettiği 'Johnson and Johnson' kovid aşısında son dakika: Durduruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA