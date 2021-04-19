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Giriş Tarihi: 19.4.2021 18:57 Son Güncelleme: 19.4.2021 19:20

, sertifikasına karşı olduğunu duyurdu

İHA
DSÖ, aşı sertifikasına karşı olduğunu duyurdu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası seyahatte sertifikası gerekliliği konuşulurken, 'nden konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Acil Durum Komitesi uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'nde bağımsız uzmanlar, uluslararası seyahati kolaylaştırmayı hedefleyen aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.

EŞİTSİZLİK VURGUSU

Bağımsız uzmanlar, Covid-19'a karşı aşılamanın, insanların virüsü bulaştırma kabiliyetini ve küresel aşı dağıtımındaki kalıcı eşitsizliği azaltıp azaltmadığına dair sınırlı kanıt olduğunu açıkladı. Uzmanlar, devletlerin aşı kanıtı talep etmesinin eşitsizlikleri derinleştirdiğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğini ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Covid-19 testi veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.

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DSÖ, aşı sertifikasına karşı olduğunu duyurdu
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