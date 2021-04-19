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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:36

duyurdu: Koronavirüs sonrası yeni çalışma düzeni devrede

AA
Facebook duyurdu: Koronavirüs sonrası yeni çalışma düzeni devrede

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, kalıcı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Salgın süresince küresel çapta yaşanan kapanma, iş dünyasında yeni çalışma anlayışlarını da şekillendirdi. Dünya devi şirketler, evden çalışma sisteminin devamlılığı hakkında kararsız kalırken sosyal medya devi , pandeminin ardından çalışan koşullarında yapacağı değişikliği duyurdu.

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

"GELECEK UZAKTAN ÇALIŞMADA"

BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

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Facebook duyurdu: Koronavirüs sonrası yeni çalışma düzeni devrede
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