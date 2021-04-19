Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Rusya mesajı: Yeterli değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizmesi gerektiğini belirtti. Macron, Amerikan CBS kanalında Margaret Brennan'a verdiği mülakatta son dönemde gerilen Batı-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret eden Macron, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

"ÇİZGİLERİMİZİ BELİRLEMELİYİZ"

Macron, "Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmeliyiz. Güvenilir olmanın tek yolu bu. Yaptırımlar tek başına yeterli değil, ancak yaptırımlar bir paketin parçasıdır." ifadesini kullandı. Macron, yapıcı diyalogu tercih ettiğini, ancak bunun için önce güvenilirliğe sahip olmaları gerektiğini bildirdi.