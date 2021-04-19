Gerilim tırmanıyor! Karadeniz’de satranç oyunu! İngiltere’nin hamlesi ne anlama geliyor?

İngiltere de siyasi ve askeri hareket planında benzer bir yol izlediği ABD ile aynı düzlemde bir hareket planı yürütüyor.

Rusya ise bu konuda taviz verecek bir durumda değil. ABD'nin kendisini masaya çekme girişimlerine karşı kendisini tabiri caizse naza çekmiş bir durumda. Rusya, kozun kendisinde olduğunu düşünüyor. Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı "katil" çıkışının ardından iplerin kendi elinde olduğunu ve ABD'nin elini zayıflattığını düşünen Rusya, kartların kendi elinde olduğunu görmüş durumda. Rusya, "intikam soğuk yenen bir yemektir" mottosuyla ABD'nin psikolojik gücünü aza indirmeye ve bölgedeki hakimiyetinin azalmasını beklemeye yönelik bir politika izliyor.

Dolayısıyla her ne kadar Rusya'nın Donbass'a yönelik aktif girişimlerini görüyor olsak da, Rusya da fiili savaş konusunda ihtiyatlı davranacak ve bu ihtimali en son seçenek olarak değerlendirecektir. Şu an bölgede herkes birbirini test ediyor ancak Ukrayna, yeni yeni değişen jeopolitikteki ilk mukavemet noktası olacak. Fiili bir savaş ihtimali şimdilik uzak gözükse de Ukrayna, yeni tip bir soğuk savaşın en önemli cephesi konumunda. Ukrayna'nın bu çekişmeden dağılarak çıkması da kuvvetle muhtemel.