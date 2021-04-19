Hong Kong’da İngiltere mutasyonu alarmı! Uçuşlar durduruldu

İKİ HAFTA BOYUNCA UÇUŞ YOK

Mutasyonun doğrulanmasının ardından Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler arasındaki karşılıklı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı. Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek.

Hong Kong'da 11 bin 684 korona virüs vakası tespit edilirken, 209 korona virüs kaynaklı can kaybı kaydedildi.