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Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:43

’da mutasyonu alarmı! Uçuşlar durduruldu

İHA
Hong Kong’da İngiltere mutasyonu alarmı! Uçuşlar durduruldu

’da koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesinin ardından , ve ile karşılıklı uçuşlar durduruldu.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs salgını yayılmaya devam ederken Hong Kong'da, İngiltere'de ortaya çıkan N501Y mutasyonu ilk kez tespit edildi. ong Kong'da son 14 günde yurt dışı kaynaklı vakaların tespit edilmesiyle Hindistan, Pakistan ve Filipinler "yüksel riskli ülkeler" kategorisine alındı.

İKİ HAFTA BOYUNCA UÇUŞ YOK

Mutasyonun doğrulanmasının ardından Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler arasındaki karşılıklı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı. Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek.

Hong Kong'da 11 bin 684 korona virüs vakası tespit edilirken, 209 korona virüs kaynaklı can kaybı kaydedildi.

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Hong Kong’da İngiltere mutasyonu alarmı! Uçuşlar durduruldu
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