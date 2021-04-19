İsrail maske zorunluğunu kaldırdı: İsraillilerin ilk işi o oldu!

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853'e ulaştı.