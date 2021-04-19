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Haberler Dünya Haberleri İsrail maske zorunluğunu kaldırdı: İsraillilerin ilk işi o oldu!
Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:15 Son Güncelleme: 19.4.2021 11:21

maske zorunluğunu kaldırdı: İsraillilerin ilk işi o oldu!

DHA
İsrail maske zorunluğunu kaldırdı: İsraillilerin ilk işi o oldu!

pandemisinde aşı uygulamalarıyla nüfusun yüzde 100’ünü aşıladığını söyleyen hükümeti, şimdi de duyurduğu yeni kararla gündee oturdu. Ülke genelinde maske zorunluluğunu kaldırdığını söyleyen İsrail hükümetinin bu açıklamasının ardından halkın ilk işi deniz ve güneşe koşmak oldu.

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail'de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti. İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaşmalar sonucunda toplamda 24 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alarak, ülke genelinde aşılanması gereken nüfusunun yüzde 100'ünü aşılayan ilk ülke oldu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Ülkede aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853'e ulaştı.

PLAJLAR TIKLIM TIKLIM

Dışarıda maske takma zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve koronavirüs vakalarının düşmesiyle ülke genelinde maske kullanımını dış mekan için kaldırdı.

Hafta sonu yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv'deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.

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İsrail maske zorunluğunu kaldırdı: İsraillilerin ilk işi o oldu!
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