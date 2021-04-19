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Giriş Tarihi: 20.4.2021 00:51 Son Güncelleme: 20.4.2021 00:52

Macron'a protesto şoku! İstifaya davet edildi

AA
Macron'a protesto şoku! İstifaya davet edildi

Cumhurbaşkanı , ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi.

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

HALKTAN "MACRON İSTİFA" SLOGANLARI

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.

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Macron'a protesto şoku! İstifaya davet edildi
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