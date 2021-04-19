Rusya Google'a dava açtı

Rusya Federal Antimonopoly Hizmeti (FAS), şirketin YouTube'da video barındırma pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle Google'a dava açtığını duyurdu. FAS, "FAS, Google LLC'ye karşı dava açtı. Departmana göre şirket, YouTube'un video barındırma hizmetleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıyor. Google'ın eylemleri, kullanıcı hesaplarının aniden engellenmesine ve silinmesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.FAS, soruşturmanın nedeninin ise YouTube'da hesapların ve içeriğin engellenmesi, silinmesi konusunda şikayette bulunan Bölgesel Kamu Örgütü İnternet Teknolojileri Merkezi'nin (ROCIT) açıklaması olduğunu kaydetti. Hizmet kurallarının önyargılı ve tahmin edilemez olduğu ve bunun da uyarı veya gerekçe olmaksızın ani kısıtlamalara yol açacağını ifade eden FAS, "Bu, rekabeti sınırlandırmanın yanı sıra kullanıcıların çıkarlarının ihlaline de yol açabilir" ifadelerini kullandı. FAS, olayın değerlendirilmesi çerçevesinde Google LLC'nin eylemlerini ve bunların izleyiciler ve içerik oluşturucular üzerinde sonuçlarını değerlendireceğini bildirdi.Devlet Duması, 16 Nisan'da Google temsilcilerinin yasal alanda çalışmaya ve Rus yasalarına uymaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtmişti. Daha öncesinde Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), Google'ı Rus medya içeriğine erişimi kısıtlamakla suçlamıştı. Bunun ardından Rusya ise, Roskomnadzor'un yabancı internet sitelerini Rusya için önemli olan içeriği sansürlemek ve Rus medyasına karşı ayrımcılık nedeniyle engelleme hakkına ilişkin yasayı kabul etmişti.Öte yandan Google'a geçtiğimiz senelerde ise Roskomnadzor'un açtığı dava nedeni ile mahkeme tarafından 3 milyon ruble para cezası verilmişti. Google, benzer davalar nedeni ile Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.