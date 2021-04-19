SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Son Dakika Haberi... İlk olarak Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini artırarak sürdürüyor. Son haftalarda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de vaka ve vefat sayıları artış gösterdi. Verilerdeki artış yetkilileri yeni önlemler almaya itti. Geçen hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda kısmi kapanmaya gidilirken, bu durumun verilere nasıl yansıyacağı merak edildi. Kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında dün ilk kez ciddi bir düşüş yaşanırken, vefat sayılarındaki durum herkesi korkuttu. Verilerdeki son durum ülke genelinde tam kampanmayı da gündeme getirirken, Sağlık Bakanlığı 19 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte koronavirüs tablosundaki son durum....
19 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
DÜNÜN VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 19 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 test yapılırken, vaka sayısı 55 bin 149, hasta sayısı 2 bin 862 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 267'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sonra eren 48 bin 947 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 7436 bin 537'ye çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 44 milyon 87 bin 628 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Türkiye'de dün 301 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 55 bin 802 hasta sayısı da 3 bin 101 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 275 olarak kayıtlara geçti. Dün, 318 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 926 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 43 bin 856 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. 18 Nisan'a kadar Türkiye'de 43 milyon 768 bin 759 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye çıktı.