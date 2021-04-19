SON DAKİKA: 19 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı 19 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 test yapılırken, vaka sayısı 55 bin 149, hasta sayısı 2 bin 862 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Bugün 341 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 267'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sonra eren 48 bin 947 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 7436 bin 537'ye çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 44 milyon 87 bin 628 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.