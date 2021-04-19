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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti: NASA'dan beklenen haber geldi...
Giriş Tarihi: 19.4.2021 13:59 Son Güncelleme: 19.4.2021 14:19

haberi | Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti: 'dan beklenen haber geldi...

Son dakika haberi | Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti: NASA'dan beklenen haber geldi...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ()'nın Mars'a gönderdiği helikopteri Ingenuity ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen gelişmesini ajanslar peş peşe duyurdu.

Son dakika haberi: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden Mars'taki uçuşu heyecanla beklenen helikopteri Ingenuity hakkında açıklama dün yapılmıştı.

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NASA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtildi. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti."

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Son dakika haberi | Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti: NASA'dan beklenen haber geldi...
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