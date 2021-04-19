Son dakika haberi | Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti: NASA'dan beklenen haber geldi...

Son dakika haberi: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden Mars'taki uçuşu heyecanla beklenen helikopteri Ingenuity hakkında açıklama dün yapılmıştı.
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NASA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
"NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtildi. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti."
"We've been talking for so long about our Wright brothers moment. And here it is."— NASA (@NASA) April 19, 2021
MiMi Aung, #MarsHelicopter Project Manager, takes a moment to thank the @NASAJPL team following the news of the successful Ingenuity test flight: pic.twitter.com/qeoQnOdXiK