İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye'deki Palmira'nın kuzeydoğusunda bulunan militanlara ait üssü vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 200 kişinin öldürüğü belirtilirken, militanlara ait birçok mühimmatın da yok edildiği aktarıldı.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi.

Son Dakika Haberi: Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıda muhalif gruplardan 200 kişi öldürüldü | Video

Son Dakika Haberi: Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıda muhalif gruplardan 200 kişi öldürüldü | Video

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