Suriye Milli Ordusu’na mobil operasyon odası

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahkı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında omuz omuza mücadele eden Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler birimi mobil operasyon odası aracıyla gücüne güç kattı. Bünyesine entegre, harekete hazır bir insansız hava aracı ile bölge haritalarının ve tüm sektörlerin anlık görüntüleri ekranlara yansıtan Tümen Merkezindeki Özel Operasyon Odası ile doğrudan iletişim sistemine geçebilen araç sayesinde Bölgedeki terör yapılanmalarına göz açtırılmıyor. Hamza Özel Kuvvetler birimi asker operasyonlarda destek verecek gerekli teknik donanımlara sahip aracı ile Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlıyor.Mobil operasyon odası ile ilgili SABAH'a konuşan Hamza Özel Kuvvetler Başkomutanı Seyf Ebubekir şunları söyledi: "Kendi imkanlarımızla yaptığımız aracımız sahada bize büyük bir güç katacak. Bünyesine entegre, harekete hazır bir insansız hava aracı da bulunuyor. 360 derecelik gece ve gündüz görüşü olan kameralara sahip. Düşman iletişimini karartmak için kontr-operasyon sistemleri mevcuttur. 13. Operasyon sırasında hedef nokta ve koordinatların tespitinde çok başarılı. Merkeze nitelikli teknik bilgi sağlayacak kapasiteye sahiptir. Düşmanın iletişim mekanizmalarını felç edecek donanımları bulunmaktadır. Mobil operasyon odası ile bölgede PKK/YPG ve DEAŞ teröristlere göz açtırmayacağız."