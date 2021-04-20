ABD'den çarpıcı itiraf! Çin'in gerisinde kaldık

"EĞER ÇİN'E YETİŞEMEZSEK, ABD ŞANSINI KAÇIRACAK"

Blinken, bu konuda Çin ile rekabete atıf yaparak, "Şu anda geride kaldık. Çin güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi. Dünyanın yenilebilir enerji patenlerinin üçte birini elinde tutuyor. Eğer Çin'e yetişemezsek, Amerika, dünya ikliminin geleceğini menfaatlerimize, değerlerimize göre şekillendirme şansını kaçıracak." şeklinde konuştu.

ABD'nin iklim değişikliği konusundaki birinci amacının, küresel bir felaketi önlemek olduğunu belirten Blinken, ülkesinin ayrıca ekonomik olarak bu yenilikçi teknolojileri üretip dünyaya ihraç etme menfaatlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi.