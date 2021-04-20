ABD’den Rusya’ya Navalni tehdidi

ABD, Rusya'yı sağlık durumu hakkında kaygı verici haberler alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölmesi halinde tepkisiz kalmayacağı konusunda uyardı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Navalni ölürse bunun sonuçları olur" dedi ve bu durumda Rusya'nın uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacağını söyledi. Öte yandan Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalni'nin hastaneye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'daki hükümlülerin sağlık durumunun başka ülkeleri ilgilendirmeyeceğini söyledi. Peskov, "Diğer devletlerin temsilcileri tarafından yapılan bu tür açıklamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3.5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2.5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.