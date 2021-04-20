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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:34

’den seyahat alarmı! Dünya ülkelerinin yüzde 80’ini kapsayacak

AA
ABD’den seyahat alarmı! Dünya ülkelerinin yüzde 80’ini kapsayacak

Yeni tip mutasyonlarla beraber yayılımını artıtan koronavirüse karşı alınan önlemler artıyor. Son olarak Dışişleri’nden yapılan bir açıklamada, kroronavirüs riski nedeniyle birçok ülkeye ilişkin seyahat uyarısı verileceği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

4. SEVİYE UYARI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye: Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD Schengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

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ABD’den seyahat alarmı! Dünya ülkelerinin yüzde 80’ini kapsayacak
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