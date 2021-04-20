ABD’den seyahat alarmı! Dünya ülkelerinin yüzde 80’ini kapsayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

4. SEVİYE UYARI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye: Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşıldı.