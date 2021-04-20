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Giriş Tarihi: 20.4.2021

’ta camiye bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Arnavutluk’ta camiye bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan Dine Hoca Camisi'de dün gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Önce cami dışında 1 kuryeyi, ardından da namaz kılan 4 kişiyi yaralayan Arnavutluk vatandaşı Rudolf Nikolli (34) polisler tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırıya tepki gösteren cami İmamı Ahmed Kalaja "Dilerim bu olay bir terör eylemi değildir, dilerim bunun faili akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişidir" dedi.
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Arnavutluk’ta camiye bıçaklı saldırı: 5 yaralı
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