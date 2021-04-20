Bir yıl sonra yeniden kavuştular

Dünya geneli: Vakalar 141 milyon 848 bini, iyileşenlerin sayısı ise 120 milyon 358 bini geçti.
İngiltere: Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada daha önce Kovid'i atlatan gönüllü gençlere yeniden bulaşma risklerinin berlirlenmesi için yeniden Kovid bulaştırılacak.
ABD: Yetişkinlerin yarısı en az bir doz aşı oldu.
Avustralya: Yeni Zelanda ile bir yıl sonra karşılıklı karantinasız uçuşlar başladı.
İsrail: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalktı, halk plajlara akın etti.
Rusya: Kovid'in iki yeni mutasyonu tespit edildi.
Almanya: Pandemide hayatını kaybeden 80 bin kişiyi anmak için Berlin'de resmi tören düzenlendi.
AstraZeneca'nın Güney Afrika varyantı için geliştirdiği aşı yıl sonunda hazır.
Japonya: Tokyo'da yeniden OHAL gündemde.
Hindistan: Koronavirüsün derinden vurduğu ülkede vakalar 273 bini geçti. Yeni Delhi'de 6 günlük sokağa çıkma yasağı devrede.
İtalya: Son 24 saatte 251 can kaybı.
Fransa: Sağlık çalışanları "Yaşamamıza yardım edin" çağrısında bulundu.
Lübnan: 39 kişi hayatını kaybetti.
Fiji: Pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka.
Vanuatu: 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirdi, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçildi.