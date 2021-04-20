Bir yıl sonra yeniden kavuştular

Dünya geneli: Vakalar 141 milyon 848 bini, iyileşenlerin sayısı ise 120 milyon 358 bini geçti.İngiltere: Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada daha önce Kovid'i atlatan gönüllü gençlere yeniden bulaşma risklerinin berlirlenmesi için yeniden Kovid bulaştırılacak.ABD: Yetişkinlerin yarısı en az bir doz aşı oldu.Avustralya: Yeni Zelanda ile bir yıl sonra karşılıklı karantinasız uçuşlar başladı.İsrail: Açık alanlarda maske zorunluluğu kalktı, halk plajlara akın etti.Rusya: Kovid'in iki yeni mutasyonu tespit edildi.Almanya: Pandemide hayatını kaybeden 80 bin kişiyi anmak için Berlin'de resmi tören düzenlendi.AstraZeneca'nın Güney Afrika varyantı için geliştirdiği aşı yıl sonunda hazır.Japonya: Tokyo'da yeniden OHAL gündemde.Hindistan: Koronavirüsün derinden vurduğu ülkede vakalar 273 bini geçti. Yeni Delhi'de 6 günlük sokağa çıkma yasağı devrede.İtalya: Son 24 saatte 251 can kaybı.Fransa: Sağlık çalışanları "Yaşamamıza yardım edin" çağrısında bulundu.Lübnan: 39 kişi hayatını kaybetti.Fiji: Pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka.Vanuatu: 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirdi, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçildi.