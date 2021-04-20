Çeçen ve Kürt çeteler çatıştı

Belçika'nınLiege kentinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi. Olayların Liege kentinde 39 yaşındaki Aslanbek Diretsov'un öldürülmesinden sonra başladığı öğrenildi. Yerel basın, çatışmanın Kürt ve Çeçen gruplar arasında çıktığını aktardı. Silahlar, beyzbol sopaları ve taşların da kullanıldığı çatışma üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan ve çatışmaya ait olduğu iddia edilen görüntülerde en az bir kişinin, Kalaşnikof marka silahla havaya ateş açtığı görüldü.Polisin olay yerindeki park halinde duran bazı araçlarda bulduğu silahlara el koyduğu kaydedildi. Sokak ortasındaki olaylarda bazı araçlar ve bir belediye otobüsü hasar gördü. Savcılık, ölen kişinin Çeçen gruptan olduğunu, bu gruptan 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Siyah kıyafetli ve kar maskeli diğer grupta en az bir kişinin silah taşıdığı, bunlar arasından da 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Çatışmanın, geçen hafta iki grup arasında çıkan bir olayın devamı olduğu iddia edildi. Belçika medyasına göre, Çeçen ve Kürt gençlerin oluşturduğu sokak çeteleri bir süreden beri rekabet içindeydi. BBC'nin haberine göre zaman zaman bu nedenle karşı karşıya gelen iki grup bir süredir sosyal medya üzerinden birbirlerini tehdit ediyordu.