Der Spiegel yazdı: Almanlar aşı olmak için Rusya'ya gidiyor





Geçen yıl Ağustos ayında Rusya, nüfus içinde yaygın olarak kullanılmak üzere dünyanın ilk aşısı olan Sputnik V'i onayladı. Şu anda piyasada iki Rus aşısı daha bulunuyor.

ALMANYA'DA NÜFUSUN ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA YÜZDE 6,4'Ü TAMAMEN AŞILANDI



Öte yandan, yavaş işleyen bürokrasi ve aşı kıtlığı nedeniyle aşılama sürecinin çok yavaş ilerlediği Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) salgın yönetimi raporuna göre şimdiye kadar nüfusun yalnızca yüzde 6,4'ü iiki doz aşı oldu. Avrupa İlaç Ajansı (AMA) Sputnik V'yi inceliyor. Almanlar ise aşının AB'de onaylanmamasının bir sorun olmadığını ve aşıya güvendiklerini söyledi.