En büyük buzdağı artık yok

Bir zamanlar dünyanın en büyük buzdağı olan A68'in eriyerek birçok ufak parçaya ayrıldığı açıklandı. A68, Temmuz 2017'de Antarktika sınırındaki Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan koptuğunda 5 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeydi. ABD Ulusal Buz Dairesi, uydu görüntülerinin buzdağının sayısız ufak parçaya ayrıldığını gösterdiğini ve artık takip edilemediğini açıkladı. Buzdağı koptuktan sonra akıntılar ve şiddetli rüzgârların etkisiyle hızla kuzeye doğru sürüklenmişti. Geçen yıl aralıkta buzdağının Güney Atlantik'teki Güney Georgia Adası'na çarpma ihtimali olduğu belirtilmiş, sonradan buzdağının parçalanmasıyla bu risk ortadan kalkmıştı. Buzdağının erimesinde, alçak olması da etkili oldu. Ortalama yüksekliği 230 metreydi. Birçok buzulbilimci A68'in Antarktika kıtasından kopmasının "doğal bir süreç" olduğu görüşünde. Buz sahanlıkları, kar yağışından kaynaklanan birikimi dengeleyebilmek için ana kütleden kopabiliyor. Çoğu bilim insanı bu nedenle A68'in kopuşunun insan kaynaklı iklim kriziyle doğrudan ilgili olmadığını düşünüyor.