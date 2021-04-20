İngiliz medyası açıkladı: Rusya’nın savaş planı ifşa oldu!

İngiltere'nin Donbass gerilimine dahil olması, İngiliz medyasını da harekete geçirdi. Ülke gazetelerinin manşetlerine yansıyan haberlere göre, Rusya'nın Donbass'a ilişkin savaş planları ifşa oldu. İngiliz basını, çok gizli askeri raporlara dayandırdığı haberinde daha önce tüm sınır birliklerine savaşa hazır olmaları yönünde çağrıda bulunan Rus hükümetinin öncelikli hedefinin Ukrayna'nın su tedarik merkezlerini ele geçirmek olduğunu iddia etti.