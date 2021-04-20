İngiliz medyası açıkladı: Rusya’nın savaş planı ifşa oldu!

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Donbass krizi giderek büyüyor. Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna askerlerini hedef alması sürerken Rusya, NATO ülkelerinden gelen tün sükunet çağrılarını kulağını tıkayarak bölgeye asker yığmaya devam ediyor.
"RUSYA, UKRAYNA'NIN SU TEDARİK MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRECEK"
ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme planının bozulmasıyla devreye giren İngiltere, mayıs ayında Karadeniz'e göndereceğini duyurduğu iki savaş gemisinden biri için Türkiye'den de onay aldı.
İngiltere'nin Donbass gerilimine dahil olması, İngiliz medyasını da harekete geçirdi. Ülke gazetelerinin manşetlerine yansıyan haberlere göre, Rusya'nın Donbass'a ilişkin savaş planları ifşa oldu. İngiliz basını, çok gizli askeri raporlara dayandırdığı haberinde daha önce tüm sınır birliklerine savaşa hazır olmaları yönünde çağrıda bulunan Rus hükümetinin öncelikli hedefinin Ukrayna'nın su tedarik merkezlerini ele geçirmek olduğunu iddia etti.
KIRIM'A 150 BİN RUS ASKERİ
Rus Donanması'nda görev yapan ve Karadeniz'e konuşlandırılan dört Ropucha tipi çıkarma gemisinin öncülüğünde 15'ten fazla savaş gemisinin su tedarik tesislerini ele geçirmede rol oynayacağını söyleyen rapor, büyük yankı uyandırdı.
Bir başka gelişme ise, Daily Mirror tarafından servis edildi. İfşa olan uydu görüntülerine göre Kırım Yarımadası yakınlarında bulunan Kachyk Gölü'nde bulunan bölgeye, Rus ordusunun askeri bir kamp kurduğu belirtildi.
Kamp alanlarının gözlendiği uydu görüntülerine göre, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım bölgesinde 150 binden fazla asker konuşlandığı ortaya çıktı.
KIRIM ÇIKARTMASI
İngiliz The Mirror'a konuşan askeri kaynaklara göre Rusya'nın planının Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı yapmak olduğu belirtildi.Gerilim tırmanıyor! Karadeniz’de satranç oyunu! İngiltere’nin hamlesi ne anlama geliyor?