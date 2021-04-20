İngiltere ve İsrail’den yeşil koridor hamlesi

Dünyada nüfusuna oranla en fazla yeni tip koronavirüs aşısı yapılan ülkelerin başında gelen İsrail ile İngiltere'nin aralarında "yeşil seyahat koridoru" açma konusunu görüştüğü bildirildi.

AŞILARIN KARŞILIKLI TANINMASI TEŞVİK EDİLECEK

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove'nin Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, Gove-Ashkenazi görüşmesinde iki ülke arasında "yeşil seyahat koridoru" oluşturulmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Görüşmede Ashkenazi'nin her iki ülkeden turistlerin ve iş adamlarının rutinlerine güvenle dönmelerini sağlamak için İngiltere ile aşıların karşılıklı tanınmasını teşvik edeceklerini dile getirdiği kaydedildi.