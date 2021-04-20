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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:56

’de kan donduran kaza kamerada! Yayaya böyle çarptı

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İngiltere’de kan donduran kaza kamerada! Yayaya böyle çarptı

’nin kentinde, izleyenleri şoke eden bir kaza gerçekleşti. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, üzerine doğru son hızla aracı süren bir sürücü tarafından ağır yaralandı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde kan donduran bir kaza, kameralara yansıdı.

ARACINI KASTEN SÜRDÜ

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayda, kent merkezinde bulunan bir kişi, akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada yayayı fark eden bir sürücü, aracının hızını kesmeden yolun karşısına geçmeye çalışan adamın üzerine sürdü.

Aracını yayanın üzerine hızla süren kişi, adama büyük bir hızla çarptı. Kazanın etkisiyle adeta havaya uçan adam, ölümle burun buruna geldi.

HAVADA TAKLALAR ATTI

Gerçekleşen kazaya rağmen hızını daha da artıran sürücü, havada taklalar atarak yere düşen adamı yol ortasında bırakarak gözden kayboldu.

Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video

İngiliz polisi, kazaya karışan siyah arabanın sürücüsünü ararken, yayanın kazada ağır yaralandığı bildirildi.

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İngiltere’de kan donduran kaza kamerada! Yayaya böyle çarptı
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