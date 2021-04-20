İngiltere’de kan donduran kaza kamerada! Yayaya böyle çarptı

İngiltere'nin Birmingham kentinde kan donduran bir kaza, kameralara yansıdı.
ARACINI KASTEN SÜRDÜ
Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayda, kent merkezinde bulunan bir kişi, akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada yayayı fark eden bir sürücü, aracının hızını kesmeden yolun karşısına geçmeye çalışan adamın üzerine sürdü.
Aracını yayanın üzerine hızla süren kişi, adama büyük bir hızla çarptı. Kazanın etkisiyle adeta havaya uçan adam, ölümle burun buruna geldi.
HAVADA TAKLALAR ATTI
Gerçekleşen kazaya rağmen hızını daha da artıran sürücü, havada taklalar atarak yere düşen adamı yol ortasında bırakarak gözden kayboldu.
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video
İngiliz polisi, kazaya karışan siyah arabanın sürücüsünü ararken, yayanın kazada ağır yaralandığı bildirildi.