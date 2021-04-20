İskoçya’da mahremiyet sorunu evine mal oldu

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da ilginç bir olay yaşandı. Pauline Boyd adlı kadın eşiyle birlikte sakin bir hayat tercih ederek Blair Drummond kasabasından ev satın aldı. Ancak işler çiftin istediği gibi gitmedi. Body çiftinin evinin bitişiğine yeni bir ev inşa edildi.

"DUŞ ALIRKEN KOMŞULARIMIZI GÖREBİLİYORUZ"

Pauline Boyd, komşularının inşa ettirdiği evden banyosunun rahatlıkla görebildiğini fark ettiklerini ifade ederek, "Mahremiyet sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. Duş alırken, komşularımızın yemek yediklerini görebiliyoruz. Ocak 2019'da yandaki arazi satıldı. Yeni bir ev inşa edildi. Evimizin banyosu tam olarak komşularımızın yemek yedikleri odaya bakıyor. Ve camlar buzlu olsa da duş alan kişiler rahatlıkla görülebiliyor. Panjurları kapatmak zorundayız. Ancak biz bunu istemiyoruz." dedi.