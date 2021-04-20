İsrail polisi, teravih kılanlara saldırıyor

İsrail zulmü ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere müdahalede bulunuyor. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail polisinden Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 5 kişinin polise taş attığı ve saldırdığı şüphesiyle" gözaltına alındığı belirtildi.İsrail polisi önceki akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinli gençlere toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin dün akşamki müdahalesinde 4 Filistinli gencin yaralandığı belirtti. İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahale ediyor. Öte yandan İsrail işgalci güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı. İsrail, Filistin köyü Arakib'i şimdiye kadar tam 186'ncı kez yıktı.İSRAİL'DE 23 Mart'ta yapılan erken seçimin ardından başlayan koalisyon krizi nedeniyle başbakanlık koltuğuna kimin oturacağının belirlenmesi için yeni bir seçim yapılması gündeme geldi. Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen partiler, tekrar bir genel seçim yerine sadece başbakanı seçmek için yeniden sandığa gidilmesini öngören yasa tasarısını dillendirmeye başladı. Eğer yine seçim olursa, İsrail'de 2 yılda beşinci seçim olacak.