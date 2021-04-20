Kan pıhtılaşması nedeniyle kullanımı durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına talip oldular...

ASTRAZENECA VE KAN PIHTISI RİSKİ

BBC Türkçe'nin haberine göre; AstraZeneca aşılarının özellikle de daha genç yaşlardaki insanlarda, çok nadiren ama bazen öldürücü olabilen bir kan pıhtılaşmasına yol açtığının anlaşılması kaygıları artırdı. Fakat dünyanın dört bir yanında sağlık yetkilileri bunun çok küçük bir risk, buna karşılık Covid-19 riskinin çok daha büyük olduğuna işaret ettiler.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık, AstraZeneca aşısının en çok kullanıldığı ülke.