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Giriş Tarihi: 20.4.2021 10:16 Son Güncelleme: 20.4.2021 10:39

Kan pıhtılaşması nedeniyle kullanımı durdurulmuştu! aşısına talip oldular...

Kan pıhtılaşması nedeniyle kullanımı durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına talip oldular...

aşısının kullanımını kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesi ile durdurma kararı almıştı. Danimarka'nın kullanmadığı aşılara 4 ülke talip oldu.

Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının, nadiren rastlanan kan pıhtılaşması riski taşıdıkları nedeniyle, bazı ülkelerde genç yaş gruplarında kullanımı sınırlandı. Danimarka ise AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu ve bu da aşı sıkıntısı çeken ülkeleri kullanılmayan aşılara talip olmaya yöneltti.

KULLANILMAYAN AŞILARI ALACAKLAR

Çek Cumhuriyeti, Danimarka'nın kullanmadığı tüm AstraZeneca aşılarını almayı teklif etti. Estonya, Letonya ve Litvanya da kullanılmayan aşıları alabileceklerini açıkladı.

ASTRAZENECA VE KAN PIHTISI RİSKİ

BBC Türkçe'nin haberine göre; AstraZeneca aşılarının özellikle de daha genç yaşlardaki insanlarda, çok nadiren ama bazen öldürücü olabilen bir kan pıhtılaşmasına yol açtığının anlaşılması kaygıları artırdı. Fakat dünyanın dört bir yanında sağlık yetkilileri bunun çok küçük bir risk, buna karşılık Covid-19 riskinin çok daha büyük olduğuna işaret ettiler.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık, AstraZeneca aşısının en çok kullanıldığı ülke.

Yine de Danimarka sağlık yetkilileri AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmaya karar verdi. Yetkililer başka aşılar bulunduğunu ve ülkede salgının kontrol altında olduğunu söyleyerek, "şiddetli bir yan etki riskine karşı" temkinli olmak amacıyla bu kararı aldıklarını söylüyorlar.

Bu kararın pratik sonucu ise Danimarka'nın, 2,4 milyon doz AstraZeneca aşısı siparişini iptal etmesi oldu.

JOHNSON & JOHNSON DA MERCEK ALTINDA

Johnson & Johnson aşısı ile kan pıhtılaşması arasında ilişki olup olmadığı da araştırılıyor ve güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar bu aşı, 100 milyon doz sipariş etmiş olan ABD'de kullanılmayacak.

Yapılan denemelerde Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19 varyantına karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu görülmüştü. Fakat güvenlik kaygıları nedeniyle Güney Afrika da aşının kullanımını durdurdu.

Güney Afrika AstraZeneca aşısının kullanımından da, virüsün yeni varyantına karşı etkisi düşük görüldüğünden, vazgeçmişti. Bu da yine bir kullanılmayan aşı sorununa yol açtı.

Güney Afrika elindeki AstraZeneca aşılarının bir milyon dozunu 14 Afrika ülkesine sattı.

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Kan pıhtılaşması nedeniyle kullanımı durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına talip oldular...
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