Pentagon’dan Suriye’ye yeni sevkiyat

ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde bulunan üslerine yeni silah ve mühimmat taşıdığı ortaya çıktı. Rus Sputnik ajansına göre silah ve mühimmat yüklü sandıklardan oluşan 24 araçlık bir konvoyun Hasiçi'nin kuzeyinde bulunan Ash Shaddadi şehrindeki ABD üssüne taşındığı belirtildi. ABD, çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'yi destekliyor. Öte yandan Esad rejiminin gelecek ay düzenlemeyi planladığı "düzmece" başkanlık seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti, rejim kontrolünde kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırdı.