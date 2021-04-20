Rusya’dan Ukrayna’ya diplomat tepkisi: Suçlamalar asılsız

Ukrayna'nın Rus diplomatına yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğu ifade edilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafının dostça olmayan adımını protesto ediyor." ifadesine yer verildi.

"BU YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ülkeyi terk etmesi istendiği anımsatılan açıklamada, "Kiev, Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin notayı buna karşılık olarak vermeye çalıştı. Bu yaklaşım tamamen kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.