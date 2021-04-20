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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:58

’dan ’ya diplomat tepkisi: Suçlamalar asılsız

AA
Rusya’dan Ukrayna’ya diplomat tepkisi: Suçlamalar asılsız

’nın ’ya tepki olarak Büyükelçiliği’ndeki danışmanın "istenmeyen kişi" ilan etmesine, Rusya’dan açıklama geldi. Resmi açıklamada,  Ukrayna’nın konuya ilişkin gönderdiği notanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Rus diplomatına yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğu ifade edilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafının dostça olmayan adımını protesto ediyor." ifadesine yer verildi.

"BU YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ülkeyi terk etmesi istendiği anımsatılan açıklamada, "Kiev, Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin notayı buna karşılık olarak vermeye çalıştı. Bu yaklaşım tamamen kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Sosonyuk'un Rusya'da "yasa dışı" faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın Ukrayna'dan sınır dışı edilmesini simetrik önlem olarak değerlendiremez ve Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatlarından birine yönelik karşı adımların atılması hakkını kendisinde saklı tutar."

NELER OLMUŞTU?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Nisan'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'a 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini önermişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise buna karşılık olarak Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı.

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Rusya’dan Ukrayna’ya diplomat tepkisi: Suçlamalar asılsız
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