SON DAKİKA: Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephedeki çatışmada hayatını kaybetti! Daha 1 gün önce seçilmişti...

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde 6'ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.