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Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:20 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:23

: Cumhurbaşkanı cephedeki çatışmada hayatını kaybetti! Daha 1 gün önce seçilmişti...

SON DAKİKA: Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephedeki çatışmada hayatını kaybetti! Daha 1 gün önce seçilmişti...

haberine göre; Cumhurbaşkanı cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti. Deby, yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Deby'nin seçimi kazandığı 1 gün önce duyurulmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Çad ordusu yetkilileri, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, cephe hattında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orta Afrika'da ülkesi Çad'ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno (68) cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti. Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Başkan İdriss Deby Itno hayatını kaybetti. Debi'nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı" denildi.

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan'da yapılan seçimlerde 6'ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32'lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

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SON DAKİKA: Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephedeki çatışmada hayatını kaybetti! Daha 1 gün önce seçilmişti...
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