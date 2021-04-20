Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı

Son Dakika Haberi... Son haftalarda tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesinde başlayan krize çevrildi. İki ülke yetkilileri yaptıkları açıklamalar ile birbirlerine göz dağı verirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde, "Ordumuz" hazır mesajı vermişti.
RUSYA BİRLİKLERİNİ KIRIM'A GÖNDERDİ
Bu açıklamanın hemen ardından Rusya da Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi.
GERİLİMİ AZALTACAK ADIM
İki ülke arasında patlak veren Donbass krizi sürerken, Ukrayna'dan gerilimi düşürecek bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Putin'e çağrı yapıp, Donbass'ta görüşme teklifinde bulundu.
KALICI ATEŞKES GÖRÜŞÜLÜYOR
Normandiya Dörtlüsü lider danışmanları, güvenlik alt grubu ve Üçlü Temas grubu toplantılarında bölgede kapsamlı ateşkesin yeniden tesisi konusunun görüşüldüğünü belirten Ukrayna lideri Zelenskiy, tüm tarafların desteğine rağmen, Rusya'nın ise ortak açıklama yapmayı kabul etmediğini belirtti.
"BULUŞMA TEKLİF ETMEYE HAZIRIM"
Donbass bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmek için sürekli bölgeye gittiğini hatırlatan Ukraynalı lider, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" dedi. Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada ise Putin ile telefonda görüşmek için girişimde bulunduğunu ancak Kremlin'in buna yanıt vermediğini belirtmişti.
PUTİN NE CEVAP VERECEK?
Gerilimin ilk başladığı günlerden bugüne kadar Rusya'ya birçok çağrı yapılmıştı. Özellikle NATO ve AB Rusya'ya bölgede gerilimi artıracak adımlar atmaması yönünde birçok çağrı yaparken, bu çağrılar karşılık bulmadı.
Rusya ve Ukrayna'nın yetkilileri yaptıkları açıklamalar ile politikalarından taviz vermeyeceklerini bildirdi. Zelenskiy'nin çağrısından sonra Putin'in buna nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Rusya'ya kaçmıştı.
Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım'ı ve Ukrayna'nın Doğu bölgesi Donbass'ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.
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