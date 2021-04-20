Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı

"BULUŞMA TEKLİF ETMEYE HAZIRIM"

Donbass bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmek için sürekli bölgeye gittiğini hatırlatan Ukraynalı lider, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" dedi. Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada ise Putin ile telefonda görüşmek için girişimde bulunduğunu ancak Kremlin'in buna yanıt vermediğini belirtmişti.