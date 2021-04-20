Son dakika: Merkel sonrası için Başbakan adayı belli oldu...

Ülkede 2005 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan CDU Partisi lideri Angela Merkel'in yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasının ardından dünya siyasi arenası, Merkel'in yerine aday olacak ismin kim olacağını konuşmaya başlamıştı.

Eylül ayında genel seçimlere gidecek ülkede, Merkel'in yerine başkanlık koltuğuna oturak ismin kim olduğu netlik kazandı. CDU'dan gelen bilgilere göre, Bavyeralı CSU'nun lideri Armin Laschet, Merkel yerine aday gösterilecek muhafazar isim olacak.

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