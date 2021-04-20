Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 ölü

ABD'de Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir kez daha kaza haberi ile gündemde. Tesla'nın araçları son olarak Teksas eyaletinin Houston kentinde gerçekleşen kaza ile gündemde. Geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz 2019 model Tesla virajı alamayıp yoldan çıkarak ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor. ABD'de sadece martta, Tesla araçlarının karıştığı kazalarla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.