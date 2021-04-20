Trump’tan Biden’a sert sözler! “Rusya’yı onların ellerine ittin”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Çin ile Rusya'yı birbirine yaklaştırdığını ve bunun ABD için "olabilecek en kötü şey" olduğunu savundu.

Eski Başkan Trump, Fox News kanalında Sean Hannity'nin programına katılarak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi isimlerle iyi anlaştığını ve bölgesinde güçlü liderlerle anlaşmanın ABD için iyi bir şey olduğunu ifade etti.

"RUSYA VE ÇİN ŞU ANDA BERABERLER"

Trump, Biden yönetiminin Rusya politikasını eleştirerek, "Rusya'yı Çin'in eline düşmeye itmek yerine Rusya ile anlaşabilmeli ve onlarla iş yapabilmeliyiz. Yapabileceğiniz en kötü şey, Çin ile Rusya'yı bir araya getirmektir. Şu anda beraberler." değerlendirmesini yaptı.