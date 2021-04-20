Türk SİHA'ları gündemden düşmüyor! İspanyol gazetesi: Dünyayı fethediyor

"TÜRK DRONLEARI, SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ"

İspanya'daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye'nin SİHA'ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA'larla alakalı değil. SİHA'lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok" dedi.