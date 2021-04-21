ABD’de George Floyd’u öldüren polise ilişkin karar çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada dün 12 kişilik jüri, yaklaşık 10 saat süren müzakereden sonra yerel saatle 16.10'da kararını açıkladı. Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu.