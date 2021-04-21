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Giriş Tarihi: 21.4.2021 09:40 Son Güncelleme: 21.4.2021 09:56

ABD’de ’u öldüren polise ilişkin karar çıktı

AA
ABD’de George Floyd’u öldüren polise ilişkin karar çıktı

ABD’nin eyaletinde 2020 yılının Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen davasında karar çıktı. ABD mahkemesi, Floyd’u boğazına baskı uygulayarak öldüren polis memuru 'i cinayetten suçlu buldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada dün 12 kişilik jüri, yaklaşık 10 saat süren müzakereden sonra yerel saatle 16.10'da kararını açıkladı. Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu 29 Mart'tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve savunma makamlarını önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı.

George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video

NELER OLMUŞTU?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı. Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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ABD’de George Floyd’u öldüren polise ilişkin karar çıktı
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