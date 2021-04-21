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Giriş Tarihi: 21.4.2021 14:44 Son Güncelleme: 21.4.2021 14:45

'da 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu!

AA
Endonezya'da 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu!

'da askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile gece saat 03.00 civarında irtibatın kesildiğini duyurdu. 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Endonezya basınındaki habere göre, askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile gece saat 03.00 civarında irtibatın kesildiğini duyurdu.

Yetkililer, denizaltıda 53 personelin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GÖREVE ÇIKMIŞTI

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali adasının 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu kaydetti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edildi.

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Endonezya'da 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu!
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