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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:21

’nda ilk Covid-19 vakası görüldü

DHA
Everest Dağı’nda ilk Covid-19 vakası görüldü

Dünya genelinde 143 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 3 miyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse 'nda ilk defa rastlandı. Covid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dünyayın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı. Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

BÖLGEDE RASTLANAN İLK VAKA

Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

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Everest Dağı’nda ilk Covid-19 vakası görüldü
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