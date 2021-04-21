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Giriş Tarihi: 21.4.2021 12:28 Son Güncelleme: 21.4.2021 13:08

'den ’a dava! Çocukların verilerini izinsiz yayıyorlar

DHA
İngiltere'den TikTok’a dava! Çocukların verilerini izinsiz yayıyorlar

, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan ’a, ‘çocukların verilerini izinsiz yaydığı’ gerekçesiyle dava açtı. Daha önce de TikTok'a dava açmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok'a, İngiltere'de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

ABD'DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019'da ABD'de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere'de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.

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İngiltere'den TikTok’a dava! Çocukların verilerini izinsiz yayıyorlar
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