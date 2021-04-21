İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı bölgeyi yeniden şekillendirecek

Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de İsrail basınında yayınlanan geniş bir analizde Kanal İstanbul projesi ele alındı. Zvi Bar'el imzalı analizin başlığında "Erdoğan'ın 'çılgın' kanal projesi Rusya'ya meydan okuyor ve bölgeyi sarsmakla tehdit ediyor" denildi. Analizin spot kısmında ise "Türkiye lideri Karadeniz'e açılacak kanal için yoğun şekilde uğraşıyor, bu proje olası bir çatışma halinde Batılı savaş gemilerine yeni bir rota imkânı vermesi nedeniyle Moskova'yı endişelendiriyor" ifadelerine yer verildi.Yazıda, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın hâkimiyeti üzerinden Kanal İstanbul Projesi ile Türk Boğazları'ndan ticaret ve savaş gemilerinin geçiş ilkelerini düzenleyen Montrö Anlaşması'nın da yeniden tartışmaya açıldığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de istediğini aldığına vurgu yapan yazar, İstanbul Boğazı'ndaki dev gemi trafiği nedeniyle Kanal İstanbul projesinin 1990'lardan bu yana dönem dönem tartışıldığını kaydetti.Kanal İstanbul ile Türk ekonomisinin de ciddi şekilde canlanabileceği belirtilen analizde projenin ABD ile Çin'i de karşı karşıya getirebileceği öne sürüldü. Analizde ayrıca Çinli firmaların Kanal İstanbul projesi ile bir süredir yakından ilgilendiğini aktaran yazar, dolayısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın projede yer almak için Pekin yönetimini egale etmesi gerektiğini dile getirdi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından etaplar halinde yapılacağı ve önümüzdeki aylarda temeli atılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesinde bilimin üstünlüğü esas alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmalarına çok kısa zaman kalan Kanal İstanbul projesine yönelik etüt, proje ve danışmanlık çalışmalarının bilimin üstünlüğü, yol göstericiliği ile tamamlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul her yönüyle etüt edildi. Boğazda gemi trafik yükü azalacak, hava, su kalitesi artacak, uluslararası ticaret açısından boğazdaki uzun beklemeler azalacak" dedi.