İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı! Bölgeyi yeniden şekillendirecek

Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de İsrail basınında yayınlanan geniş bir analizde Kanal İstanbul projesi ele alındı. Zvi Bar'el imzalı analizin başlığında "Erdoğan'ın 'çılgın' kanal projesi Rusya'ya meydan okuyor ve bölgeyi sarsmakla tehdit ediyor" denildi.