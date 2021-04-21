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Giriş Tarihi: 21.4.2021 16:49

ve 'li yetkililer İran için bir araya geliyor

AA
İsrail ve ABD'li yetkililer İran için bir araya geliyor

devlet kanalının haberine göre ’Lİ VE İsrailli üst düzey yetkililer, İran’ın nükleer anlaşmasını konuşmak için bir araya gelecek. Washington’da gerçekleşecek görüşmelerde İran’a uygulanan yaptırımlar da masada olacak.

İsrail ve ABD'li yetkililerin İran konusunu görüşmek üzere gelecek hafta Washington'da bir dizi görüşme yapacağı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat gelecek hafta ABD'ye gidecek.

NÜKLEER ANLAŞMA MASADA

Haberde, Kochavi, Cohen ve Shabbat'ın ayrı heyetlerle Washington'a gideceği ve her birinin ABD'li üst düzey yetkililerle ayrı görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

İsrailli yetkililerin Washington temaslarında Viyana'da yapılan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin ele alınacağı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

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İsrail ve ABD'li yetkililer İran için bir araya geliyor
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