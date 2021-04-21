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Giriş Tarihi: 21.4.2021 15:52

'de patlama! Füze fabrikası alev altında

AA
İsrail'de patlama! Füze fabrikası alev altında

basınından aktarılan haberler göre ülkenin kenti yakınlarında bulunan bir füze fabrikasında patlama meydana geldi. patlama şimdiye dek bir can kaybı bildirilmedi.

İsrail'deki bir füze fabrikasında test sırasında patlama olduğu, şu ana kadar can kaybı rapor edilmediği bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in kuzeyindeki Ramla kenti yakınlarında bulunan Tomer füze fabrikasında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Patlamanın "rutin bir test" sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi. Gazeteye konuşan bölge sakinleri, patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü. Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

Tomer şirketi, şirketi, İsrail ordusu ve diğer İsrail savunma sistemleri tarafından kullanılmak üzere füzeler üretiyor.

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İsrail'de patlama! Füze fabrikası alev altında
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