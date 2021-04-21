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Giriş Tarihi: 22.4.2021 02:52

'de patlama ve roket alarmı duyuldu

AA
İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu

'in güneyinde roket alarmının çaldığı ve yakınlarında da şiddetli patlama sesinin duyulduğu bildirildi

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's Sebi) ve Dimona kentleri arasındaki bir bölgede roket alarmının çaldığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına herhangi bir roket atışının yapılmadığını yazdı.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesis, Dimona yakınlarında bulunuyor.

Öte yandan Batı Kudüs yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde roket alarmının çaldığını doğrularken daha fazla ayrıntı vermedi.

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İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu
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