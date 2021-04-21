Japonya'da Covid-19'a karşı yeni OHAL planı...

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, artan vakalar sonrası valilerin bölgelerinde OHAL ilan edilmesine yönelik taleplerini ele aldıklarını ve hızlıca karar vereceklerini söyledi.

SAĞLIK SİSTEMİ KRİTİK DURUMDA

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise hastanelerin yatak doluluğunun son süreçte hızlıca arttığını ve kentlerdeki sağlık sisteminin kritik durumda olduğunu belirtti.

Buna göre hükümet, kabine üyeleri ile Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği karara göre Tokyo, Osaka ve Hyogo'da OHAL'in yürürlüğe girmesini onaylayacak.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce iki kez OHAL uygulanmıştı.

Kovid-19 vaka sayısı 542 bin 968'e, ölü sayısı 9 bin 737'ye yükseldi. Ülke genelinde 769 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayıları Tokyo'da 131 bin 199'a, Osaka'da 69 bin 841'e, Kanagawa'da 51 bin 177'ye, Saitama'da 35 bin 774'e, Çiba'da 31 bin 805'e, Aiçi'de 30 bin 542'ye, Hyogo'da 26 bin 459'a yükseldi.