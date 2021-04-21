Karşınızda dijital Einstein!

Fizik dehası Albert Einstein, dijital olarak hayata geri döndü. Deneyimsel yapay zekâ kullanılarak geliştirilen sohbet uygulaması Einstein'ın dış görünüşüne ve ses tonuna sahip. Araştırmacılar, özellikle Kovid-19 pandemisi nedeniyle yalnızlık çekenler için tanıdık bir dost geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, 'Dijital Einstein'ın empati kurabildiğini ve insan-makine etkileşiminin bir sonraki aşamasının ilk örneği olduğunu açıkladı. Einstein'ın Nobel Fizik Ödülü'nü almasının 100. yıldönümünde gelen yapay zekâ robotu,Yeni Zelanda ve ABD merkezli bir şirket olan UneeQ tarafından yapıldı. DIŞ HABERLER