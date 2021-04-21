Pakistan'da katliam gibi kaza! 12 ölü, 20'den fazla yaralı

Pakistan'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sindh eyaletinin Khairpur bölgesinde bir otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

12 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI VAR

Feci kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ve kurtarma ekibinin araçlarda sıkışanları dışarı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Kazaya minibüs şoförünün neden olduğu bilgisi paylaşıldı.