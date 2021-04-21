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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:21 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:22

'da katliam gibi kaza! 12 ölü, 20'den fazla yaralı

İHA
Pakistan'da katliam gibi kaza! 12 ölü, 20'den fazla yaralı

'da eyaletine bağlı Khairpur bölgesinde otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla yaralı var.

Pakistan'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sindh eyaletinin Khairpur bölgesinde bir otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

12 ÖLÜ, 20'DEN FAZLA YARALI VAR

Feci kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ve kurtarma ekibinin araçlarda sıkışanları dışarı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Kazaya minibüs şoförünün neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Pakistan'da katliam gibi kaza! 12 ölü, 20'den fazla yaralı
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