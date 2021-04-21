Paşinyan' bir yerden daha kovuldu: Defol, burada işin yok

BU AY SONU İSTİFA EDECEK

Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için bu ayın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.